Rotocalko per venerdì

Questa sera alle 21,00 andrà in onda su 12Tv Parma la decima puntata di "Rotocalko” il programma condotto da Alessandra Cadoppi. Ospite l’imprenditrice e blogger Ilaria Bertinelli che parlerà della sua storia molto personale per la quale ha dovuto cambiare completamente il suo stile di vita; sarà la volta poi di Chiara Franchi, anche lei donna in carriera e autrice, che ci racconterà il suo percorso e come sia arrivata al successo editoriale.