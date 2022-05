La mia vecchia auto e le limitazioni ingiuste

Gentile direttore, è pubblicata sulla Gazzetta del 30 aprile la notizia dell’entrata in vigore di una nuova inutile iniziativa, la cosiddetta «Area Verde», per il contenimento dell’inquinamento derivante dalla circolazione stradale. Sono un pensionato e la mia unica auto è orgogliosamente targata ancora con la sigla della provincia di Parma, in perfetto stato di manutenzione, come attestato dalle revisioni biennali a cui è sottoposta, però soggetta alle limitazioni d’uso dei decreti invernali e ora anche da quelli estivi.

Seguo pertanto con interesse gli articoli che la Gazzetta dedica all’inquinamento, in particolare quelli a contenuto tecnico e scientifico, indipendenti dai condizionamenti ideologici, politici ed economici, come lo studio sulla qualità dell’aria durante e dopo il lockdown (M. Tognolini) e la classifica di chi inquina di più (L. Molinari), tutti pubblicati quest’anno. D’altra parte basta leggere le prime righe dell’articolo cui faccio riferimento per comprendere l’inutilità di questa continua vessazione nei riguardi di chi non soggiace alla regola del frequente cambio di autovettura indipendentemente dall’uso che se ne è fatto; l’articolo infatti inizia con «…riguarderà davvero pochi veicoli, quelli più datati,…»; è banale una prima considerazione molto semplice: l’inquinamento dell’aria deriva dall’uso di questi pochi veicoli?

Infatti se un veicolo con molti anni di anzianità, diciamo 20-30 anni, è ancora in buono stato di conservazione non avrà percorso tanti chilometri annuali altrimenti sarebbe già stato sostituito (vita utile intorno ai 150.000-200.000 km?) ed è plausibile che l’uso non sia diverso in futuro. Un’altra considerazione piuttosto semplice è che se uno ha a disposizione questo tipo di mezzo di trasporto e non altro, ne concentrerà l’uso al di fuori delle fasce orarie vietate ma, si può ben comprendere, che non rinuncerà a fare la spesa al supermercato o altre commissioni semplicemente per ottemperare ad una discutibile ordinanza; il problema non è risolto ma solo spostato nel tempo della giornata.

Con le attuali limitazioni invernali mi sono trovato quasi sempre ad usare l’auto intorno alle 18:30, notoriamente periodo di traffico intenso e di rallentamenti alla circolazione per il ritorno a casa dopo la giornata lavorativa, quando avrei potuto usarla, per esempio per la spesa, in altri orari meno trafficati. Con l’attuazione di questo piano della circolazione inoltre non vedremo circolare neanche in estate simpatici ciclomotori storici come le Vespe e le moto d’epoca, che pure non contribuiscono in modo significativo all’inquinamento estivo.

Infine, seguo con attenzione la campagna elettorale, forse mi è sfuggito ma non mi sembra che nessun candidato abbia ancora espresso la sua valutazione su questo provvedimento, mi piacerebbe sapere cosa ne pensano.

Marco Giacopelli

Parma, 2 maggio