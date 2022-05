In Giardino bagni inservibili

Egregio direttore,

oggi pomeriggio mi sono recato al parco Ducale con mia figlia e i miei nipoti e con mio grande stupore ho visto che il nuovo bagno automatico installato recentemente dal Comune, era fuori servizio per guasto.

Contestualmente gli altri due bagni che prima funzionavano bene, sempre puliti e con buoni orari di apertura erano chiusi; data la giornata estiva le presenze all'interno del parco erano numerosissime con tanti nonni e e genitori che accompagnavano i loro bambini, che giustamente criticavano la mancanza di un bagno disponibile.

Mi sembra molto grave lasciare i cittadini privi di bagni nel parco più importante della città, tra l'altro molto frequentato da turisti italiani e stranieri. Ma è possibile che non si riesca a capire che la zona giochi va sistemata con altalene e altri giochi, in attesa che parta il progetto di ristrutturazione più ampio e che anche i vecchi bagni almeno in estate e primavera vadano lasciati aperti?

No proprio non ci siamo; purtroppo il pragmatismo non è di casa presso i nostri politici ed è partendo dalle piccole cose che si costruiscono e si varano poi i progetti più importanti e non viceversa.



Parma, 11 maggio