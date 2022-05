"Un lettino per massaggi abbandonato davanti al tribunale: la segnalazione al Comune e la risposta ricevuta"

"Il 16 maggio ho segnalato al Comune, tramite l'app dedicata, una simile indecenza in pieno giorno nel centro di Parma, in vicolo S. Tribuzio, proprio davanti la Chiesa di San Marcellino". Scrive Achille, un nostro lettore "reporter".

"La foto non aveva bisogno di parole ed il mio unico commento è stato: "Senza parole! Eppure quanti in zona avrebbero potuto abbandonare un lettino per massaggi? Inoltre, ci sono decine di telecamere, tra cui quella del tribunale che punta direttamente sul luogo".

"Il mio era solo un (troppo) fiducioso invito ad intraprendere facili iniziative per risalire all'autore.

Invece, stamane ecco la risposta dell'ufficio competente: "Le telecamere in zona sono finalizzate ad altro, soprattutto quelle del tribunale. Le forze dell'ordine possono accedere alla visione dei filmati per sanzioni di questo tipo, dopo denuncia formale da parte di un cittadino."

Alla fine il lettino ieri sera era ancora al suo posto e sembrerebbe che nessuno si preoccupi di sanzionare l'autore.