Parma Europa: Parma Europa:la parola ai candidati

Il voto per le amministrative di Parma del 12 giugno si avvicina e questa sera continuano su 12 Tv Parma le puntate speciali di «Parma Europa» dedicate alla consultazione che dovrà eleggere il nuovo primo cittadino. Alle 21 saranno in studio quattro candidati sindaco: Priamo Bocchi (Fratelli d’Italia), Andrea Bui (Potere al Popolo), Michele Guerra (“Uniti Vince Parma-coalizione di centro sinistra) e Pietro Vignali (candidato civico con Lega e Forza Italia).

I candidati, nella trasmissione suddivisa in due parti, risponderanno alle domande del conduttore Pietro Adrasto Ferraguti seguendo le regole delle pari condizioni: stesse domande per tutti, uguale tempo di risposta per ciascuno. La puntata sarà poi replicata venerdì, sempre alle 21.

Verranno così affrontati alcuni dei temi programmatici dei candidati, così com’era accaduto nella scorsa puntata di «Parma Europa»: dal rilancio dei quartieri alle politiche sociali, dalla sicurezza alla mobilità, dalla cultura al commercio.

Gli speciali dedicati alle Comunali 2022 continueranno poi il 31 maggio e il 7 giugno, prima dell’appello finale al voto con tutti i candidati, previsto per venerdì 9 giugno. Da ricordare che 12 Tv Parma seguirà poi minuto per minuto lo spoglio delle schede al termine del primo turno elettorale: prevista una lunga diretta che comincerà alle 13,45 di lunedì 13 giugno con ospiti in studio e in collegamento esterno.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.