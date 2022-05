Un bambino ucraino operato in Gastroenterologia pediatrica

Un anno fa aveva ingerito un prodotto disincrostante a base di soda caustica. Nel mezzo c’è stata una diagnosi di restringimento del diametro dell’esofago per la presenza di una cicatrice causata dall’ingestione, un percorso di cura interrotto, l’avvio della guerra in Ucraina e una fuga iniziata a Kiev, passata per le Marche e terminata a Parma. Ad aiutare un profugo ucraino di tre anni, nei giorni scorsi, è intervenuto il reparto di Gastroenterologia pediatrica dell’Ospedale dei Bambini, che lo ha sottoposto alla procedura endoscopica di dilatazione.

La situazione del piccolo paziente, in un primo momento, era stata studiata all’Ospedale di Rimini che, dato il quadro complesso, ha scelto di contattare la Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, diretta da Gian Luigi de' Angelis, che ha preso in carico il bambino.

«Quando è arrivato, il piccolo poteva deglutire esclusivamente dei liquidi e nessun solido, perché il lume intestinale era ridotto a non più di 2-3 millimetri – ha spiegato il professor de' Angelis -. Dal punto di vista generale, però, è arrivato in condizioni nutrizionali sufficientemente buone».

Confermata la diagnosi di stenosi esofagea per ingestione di caustici, il bambino è stato portato in sala operatoria a poche ore dal suo arrivo nella struttura. La procedura, effettuata in anestesia generale, è stata portata a termine da de' Angelis e da Fabiola Fornaroli, responsabile dell’Unità operativa semplice di Gastroenterologia pediatrica, e da Silvia Iuliano. Come chiarito da de' Angelis, questo tipo di intervento, specie sui più piccoli, si realizza in pochi centri. «Viene fatto in endoscopia, utilizzando sia sonde rigide di calibro crescente, sia sonde pneumatiche ricavate dall’esperienza dei cardiologi interventisti sui vasi – ha specificato il direttore -. A Parma abbiamo una casistica ormai nota anche a livello internazionale e dal punto di vista organizzativo, abbiamo la fortuna di avere una reperibilità sulle 24 ore dell’équipe endoscopica pediatrica, di quella di anestesisti pediatrici del Servizio di Prima Anestesia e Rianimazione, diretto da Sandra Rossi, e di quella della Chirurgia pediatrica, diretta da Emilio Casolari, sempre a disposizione in caso di necessità».

Al termine dell’intervento, il bambino non ha presentato complicanze, si è svegliato senza dolore ed è stato dimesso a circa tre giorni dall’intervento. De' Angelis assicura che il piccolo tornerà a mangiare, anche se «ci sarà bisogno di continuare le dilatazioni fino a quando il calibro non diventerà regolare per l’età»: «Quanto ci vorrà? Il tempo può differire molto da un bambino all’altro, anche perché il potere di retrazione cicatriziale è molto variabile».

E alla domanda su quanti siano i casi complessi di questo genere trattati a Parma, il direttore della Gastroenterologia ed Endoscopia risponde: «Di casi gravissimi ne vediamo due o tre all’anno, tenendo conto che sono, per fortuna, crollati dagli anni ‘70 e ‘80. Esistono flaconi di prodotti caustici con tappi che, per fortuna, i bambini non hanno capacità di aprire, inoltre ormai sostanze come la soda caustica, nel mondo occidentale, non si usano quasi più».

Giovanna Pavesi