Nel 2021 le compravendite residenziali, in città, sono state 3.226, mentre quelle in provincia 3.967. Le stesse operazioni commerciali, riguardanti, però, negozi e laboratori sono state 153 a Parma e 128 in provincia....

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?