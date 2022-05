Economia: la guida al modello 730

Parleremo di dichiarazione dei redditi e 730: scadenze, novità per il 2022 e consigli utili alla compilazione per dipendenti e pensionati. L'azienda della settimana è la Staff che ha avuto un ottimo 2021. Poi ci sarà un focus sulla «Shrinkinflation». Per La parola all'esperto parliamo di Casa e Fisco. Quesiti a esperto@gazzettadiparma.it