Rincari: inchiesta di due pagine sull'aumento dei prezzi

- Rincari: un'inchiesta di due pagine sul caro prezzi

- San Leonardo: per ricordare i genitori commissiona un murales in via Treves a due allieve del Toschi amiche della figlia

- Verso le elezioni: due pagine per un ricco rsesoconto della pagina politica

Anna Maria Ferrari anticipa gli articoli che troverete domani sulla Gazzetta di Parma in edicola.