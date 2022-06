In attesa dei verdetti definitivi sull’ammissibilità di due delle dodici candidature alla carica di sindaco, su 12 Tv Parma prendono il via questa sera le puntate di «Parma Europa» dedicate al voto del prossimo 12 giugno. Saranno diversi, ben sei e fino a ridosso del giorno del voto, gli speciali appuntamenti che precedono la sfida elettorale: l’obiettivo è ovviamente quello di far conoscere ancor meglio ai parmigiani i pretendenti alla carica di primo cittadino e soprattutto gli aspetti salienti dei loro programmi elettorali.

Si parte dunque questa sera alle 21 con in studio sei candidati sindaco: Marco Adorni (L’Altra Parma, Dario Costi (candidato civico), Luca Galardi (Partito 3V), Giampaolo Lavagetto (per Parma 2032), Enrico Ottolini (Europa Verde) e Gaetano Vilnò (Noi Siamo Davvero). I candidati, nella trasmissione suddivisa in due parti, risponderanno alle domande del conduttore Pietro Adrasto Ferraguti seguendo le regole delle pari condizioni: uguale tempo di risposta per ciascuno. La puntata sarà poi replicata venerdì, sempre alle 21, mentre martedì prossimo 24 maggio, con la stessa formula, toccherà agli altri candidati. Gli speciali continueranno poi il 31 maggio e il 7 giugno, prima dell’appello finale al voto con tutti i candidati, previsto per venerdì 9 giugno.

Da ricordare che 12 Tv Parma seguirà poi minuto per minuto lo spoglio delle schede al termine del primo turno elettorale: prevista una lunga diretta che comincerà alle 13,45 di lunedì 13 giugno con ospiti in studio e in collegamento esterno.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.