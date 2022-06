La polemica su Case Rosi

Egregio direttore,

vorrei fare alcune considerazioni di aspetto politico sulla vicenda del polo funzionale di Case Rosi.

Le divergenze di idee sono l’anima della politica: quella vera però, non quella basata sulla misconoscenza dei fatti e della realtà.

Gli interventi, i comunicati, le proteste da parte di consiglieri comunali di minoranza, di comitati creati ad arte e di politici più o meno in attività si sono basati, e persistono in questo, su libere interpretazioni artificialmente create di documenti e di atti depositati che, proprio per questo, ogni cittadino può liberamente consultare e valutare.

Molti dei promotori delle contestazioni stanno, in modo ridicolo, maldestramente contestando se stessi: infatti sono molti di loro che nel 2012 hanno inserito l’area denominata PF1 nel Piano di sviluppo e coesione numero 56. Questo mi porta a pensare che o hanno perso la memoria dei propri atti o non conoscevano l’effettiva potenzialità di sviluppo di quanto hanno progettato e votato. In entrambi i casi dovrebbero fare un profondo esame di coscienza, almeno per quella politica. La stessa coscienza che dovrebbe indurli ad attaccare non un solo proprietario di quei terreni, il vice presidente dell’assemblea legislativa regionale onorevole Fabio Rainieri, ma tutti gli altri proprietari interessati da questa operazione di vendita: ma forse alcuni non si possono toccare a causa della stessa appartenenza politica.

Ritengo che l’onestà intellettuale dovrebbe portare ogni amministratore ad utilizzare le proprie capacità ed «attributi» per realizzare i progetti che portano sviluppo economico e sociale nel proprio comune ed altri amministratori o ex amministratori ad usare i propri «attributi» per ammettere i propri errori.

A buon intenditor...