Giovani entrano al luna park di notte e... si "divertono" tra le attrazioni (chiuse) - Video

Serata di festa, un gruppo di giovani entra di notte nel Luna Park in i via Confalonieri Casati, quando è chiuso, e pensa di divertirsi tra le attrazioni. Non è capitato una volta, ma due. Il 2 giugno e la notte scorsa. In entrambi i casi, l'intervento della sicurezza e dei gestori ha messo in fuga i ragazzi.