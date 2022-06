Viale dei Mille, poca visibilità

Gentile direttore,

chiedo un piccolo spazio nel giornale da lei diretto per esporre una situazione migliorabile da parte dell'attuale amministrazione comunale.

Domenica 22 maggio 2022, su viale Vittoria a Parma nei pressi di un noto locale, vi è stato un incidente piuttosto grave e non è la prima volta che questo accade; due auto sono venute in collisione in modo piuttosto pesante.

Il viale lungo e diritto si presta forse ad una velocità superiore a quanto la sicurezza richiederebbe inoltre l'immissione dalle strade laterali è piuttosto difficoltosa; ciclisti che a velocità sostenuta sfrecciano sulla pista ciclabile, spesso forti della loro precedenza ed incuranti di dovere tenere sempre e comunque un comportamento guardingo, gli alberi maestosi ed insostituibili che però ahimè ostacolano una buona visuale fanno si che non sia facile transitare in questo viale.

La situazione è comunque aggravata da una continua incuranza da parte dell'amministrazione della cura del verde pubblico: in questo caso per migliorare decisamente la visuale e non doversi sporgere troppo per immettersi sul viale, sarebbe sufficiente tenere ben sfalciata e controllata la siepe presente lungo il viale (questo anche per viale dei mille).

E' questo un modo concreto per creare sicurezza lungo questa strada ed evitare incidenti evitabilissimi.



Parma, 15 giugno