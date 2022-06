Parma Europa: la diretta delle elezioni

Oggi (domenica 26 giugno) gli elettori sono chiamati alle urne per decidere chi sarà il nuovo sindaco di Parma. E 12 Tv Parma è pronta per seguire minuto per minuto lo spoglio delle schede, così com’era accaduto lo scorso 13 giugno in occasione del primo turno di voto, con una maratona elettorale che si era protratta dal primo pomeriggio fin oltre le 22 della sera.

Anche stasera è prevista una lunga diretta che comincerà alle 22,45 per concludersi a tarda ora, almeno fino a quando il risultato del voto sarà consolidato. Dallo studio saranno diffusi in tempo reale tutti i dati legati all’andamento dello scrutinio, con i confronti rispetto ai precedenti ballottaggi e i dati sull’affluenza alle urne. Con Pietro Adrasto Ferraguti ci sarà il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Dallatana.

Poi due collegamenti esterni, che saranno condotti da Marco Balestrazzi e Alberto Rugolotto, con le voci di personaggi e protagonisti di queste Comunali 2022 in diretta dai due comitati elettorali dei candidati sindaco, con l’attesa dell’esito del voto e la prima intervista al sindaco eletto. Infine, domani sera alle 21 su 12 Tv Parma, l’ultima puntata stagionale di “Parma Europa” con tutti i commenti del dopo voto alla presenza del nuovo sindaco di Parma.

E' possibile seguire la trasmissione, oltrechè sul canale 16 del digitale terrestre o sul canale 5016 del bouquet Sky, anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.