Mercoledì va in onda, in diretta, una nuova puntata di <Calcio e Calcio Estate>. In studio, con Alberto Dallatana ed Eleonora Antonico, oltre all’opinionista Luca Ampollini ci saranno i giornalisti Paolo Grossi e Marco Bernardini. I telespettatori potranno intervenire con messaggi whatsapp al 333-9200170. Si parlerà del mercato del Parma a pochi giorni dal primo ritiro stagionale della squadra di Pecchia, con notizie e indiscrezioni dell’ultima ora, ma anche della campagna abbonamenti appena lanciata dal Parma Calcio. La puntata sarà poi disponibile on demand sul sito di 12 Tv Parma nella sezione <Programmi>.