Musicanti - concerto di Beppe Carletti (pro ospice Piccole Figlie)

Questa sera alle 21 su 12 Tv Parma andrà in onda la prima parte dello spettacolo "I Musicanti", promosso dall'Associazione Onlus Claudio Bonazzi Pro Hospice - Piccole Figlie in memoria di Antonio Maselli, l'imprenditore parmigiano stroncato dal Covid, attivissimo per decenni nel mondo del volontariato. Sul palco del Teatro Regio il fondatore dei Nomadi Beppe Carletti e Yuri Cilloni, l'Orchestra Toscanini Next diretta dal maestro Roger Catino, Andrea Salvini e Mascia Foschi. A colloquiare con Beppe Carletti l'istrionico Marco Caronna, che ha curato anche la regia. Il ricavato della vendita dei biglietti è stato devoluto all'Hospice delle Piccole Figlie. La seconda parte della performance, presentata da Francesca Strozzi di 12 Tv Parma, andrà in onda domani sempre alle 21.