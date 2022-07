Non a caso viene chiamata «oro blu». L'acqua, indispensabile per la vita, «è in costante diminuzione». Fabrizio Useri, direttore del Consorzio della bonifica parmense in carica dall’ottobre 2017, lancia l'allarme. Ma allo stesso...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?