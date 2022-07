Addio a Mirko Ballerini, l'artista dei panini dell'Enoteca Fontana

- Lutto in città: addio a Mirko Ballerini, 49 anni: per 25 anni l'artista dei panini dell'enoteca Fontana. Un personaggio unico, non solo per competenza, gusto e simpatia dietro il bancone ma anche per la sua umanità, positività e per la sua passione per la corsa.

- A tu per tu con i nuovi assessori: intervista a Chiara Vernizzi, delegata a urbanistica e commercio (tra gli altri) che ci spiega la sua idea di Parma

- Inserto "la Domenica": cultura, arte, musica e società

