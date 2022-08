E c'è chi dorme nel monumento a Bottego

Non solo rifiuti. Ma anche ripari di fortuna. Come la piccola cavità che si trova sotto il monumento a Bottego in piazzale Dalla Chiesa sia diventato un riparo per disperati. «Basta passare per vedere i cartoni, i resti dei giacigli, la sporcizia - lamenta un residente. - Se lo vedo io perché non se ne accorge chi dovrebbe intervenire? O aspettano che torni l'acqua della fontana a sfrattare chi ha occupato quello che dovrebbe essere un monumento?».