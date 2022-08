- Rincaro bollette (anche a Parma): numeri, opinioni e... lamentele

- L'esempio di Sergio Lommi e della sua famiglia, donare (le cornee) la speranza va oltre la propria vita

- Intervista a stelle e strisce, per Off The Pitch, di Kyle Krause: “Non ci focalizziamo tanto sull'anno prossimo quanto su prossimi vent'anni. La mia famiglia vuole gestire il Parma per generazioni..."

Aldo Tagliaferro anticipa gli articoli che troverete domani sulla Gazzetta di Parma in edicola