«Mamma sto male: non respiro. Sono sotto ossigeno in ospedale, ti passo il professore». Una telefonata da cardiopalma quella ricevuta da Ennia Bertozzi, 81 anni, una vita per gli anziani. Dopo aver sconfitto...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?