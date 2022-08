Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza ad Ischia

Orlando Bloom e Katy Perry sono sbarcati questo pomeriggio ad Ischia: l’attore britannico e la popstar americana sono arrivati a Sant'Angelo a bordo di Leonara, una barca a vela di 30 metri di lunghezza che ha attraccato al porto turistico del borgo isolano.

L’attore e la cantante, insieme alla figlia, hanno fatto il bagno nella spiaggetta di Sant'Angelo e dopo hanno mangiato un gelato passeggiando per le caratteristiche stradine santangiolesi, destando la curiosità e l’entusiasmo dei fan e non sottraendosi alle richieste di autografi e selfie.

La coppia dovrebbe restare ad Ischia fino a domani, ma probabilmente in mattinata partirà per un giro attorno all’isola.

La scorsa settimana avevano fatto tappa sull'isola verde Zoe Kravitz e Channing Tatum, in compagnia del produttore Reid Carolin; l’attore e la modella, in vacanza nel nostro Paese, sono rimasti affascinati dalla natura e dalla cucina ischitana assaggiata al Giardino Eden dove, cinque anni prima era già stato Lenny Kravitz, la celeberrima rockstar.