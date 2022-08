Quel “cambiamento d’aria” mi cambiò. Negli anni che vennero, con l’arrivo dell’estate, sentivo crescere in me uno stato di sospensione. Sì, perché segnò l’inizio di tante colonie. Spiavo nella via l’arrivo del postino...

