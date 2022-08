Calcio e Calcio.... e il calciomercato

E' la serata del calciomercato con la chiusura delle trattative estive. Il Parma sembra avere già completato i suoi affari ma le ultime ore potrebbero riservare sorprese. A pochi minuti dallo stop delle trattative, torna questa sera "Calcio e calcio" su 12 Tv Parma. In diretta dalle ore 21, Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini tracceranno il bilancio del mercato crociato e di quello delle avversarie di B. Lo faranno con molti collegamenti e, con in studio, Marco Bernardini ed il supertifoso Alessandro Preti. In più spazio a Luca Ferrari con le notizie dal web e, con la sua controcopertina, Stefano Frigeri.

Per intervenire in diretta sms e whastapp al 333-9200170.