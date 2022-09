Caro energia, tavolo di confronto Comune-Iren per aiutare le famiglie

- Caro energia: su iniziativa del Comune, tavolo di confronto con Iren per cercare di utilizzare parte degli extra profitti per aiutare le famiglie. Non solo: lettera del sindaco ai dipendenti per indicare i sistemi di risparmio energetico.

- Economia e crisi energetica: intervista al presidente di Farmindustria, Cattani: "I rincari di energia e materie prime mettono a rischio anche la filiera farmaceutica"

- Il ricordo: 40 anni fa la strage di via Carini a Palermo, in cui perirono il generale Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo.

Il direttore della Gazzetta, Claudio Rinaldi, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.