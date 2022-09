Enrico Letta a Parma: "Ridurre le tasse sul lavoro..." - Video

"La nostra coalizione è l'unica vera alternativa alla destra". Enrico Letta, segretario del Partito democratico, oggi pomeriggio ha fatto tappa a Parma, all'hotel Link 124 in via San Leonardo. Lavoro, impresa ed energia i temi al centro dell'incontro con il mondo dell'artigianato, della cooperazione, dell'agricoltura e dei sindacati. "Ridurre le tasse sul lavoro per riuscire a dare ai lavoratori una sorta di 14esima a fine anno", promette Letta, affiancato dai candidati del P e del centrosinistra (presente anche Anna Maria Corazza, candidata di +Europa).