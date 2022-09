Questa sera alle 21 su 12 Tv Parma, saranno riproposte le prime tre puntate del fortunato format “Menù Fuori Porta – l’appetito vien guidando” Il programma ha offerto un viaggio attraverso la provincia di Parma, per scoprire tradizioni e storie dei paesi che la punteggiano, il tutto partendo dalla gastronomia. Nelle varie puntate una “rezdora” del luogo, ha proposto una ricetta tipica da cucinare . La puntate in onda stasera, dedicate ai territori di Fontevivo, Collecchio e Sorbolo-Mezzani, sono visibili, oltre che sul canale 16 del digitale terrestre, anche in streaming sul sito www.12tvparma.it