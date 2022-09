Della prima incredibile sconfitta del Parma di Pecchia contro la Ternana si parlerà questa sera a «Bar Sport», il talk show sul Parma Calcio in onda dalle ore 21 su «12 Tv Parma». Dopo il promettente avvio i crociati hanno mostrato alcune di quelle lacune che hanno caratterizzato le ultime due deludenti stagioni: incidente di percorso o campanello d’allarme? Questo il tema centrale della trasmissione nella quale si discuterà anche delle troppe reti subite in questo inizio campionato, dell’infortunio di Mihaila, della continuità realizzativa ritrovata da Roberto Inglese e delle magie di Vazquez, sempre pronto a regalare spettacolo.

In studio, ospiti del padrone di casa Carlo Chiesa, ci saranno Marco Giandebiaggi, ex calciatore crociato di fine anni ‘80, Marco Balestrazzi della redazione giornalistica di «12 Tv Parma» e autore, fra gli altri, delle radiocronache dirette delle partite del Parma trasmesse in esclusiva su Radio Parma. E poi, per l’angolo del super tifoso, ci sarà l’Amministratore Delegato di Parma Partecipazioni Calcistiche Paolo Benecchi. Oltre ad altri ospiti che parteciperanno in videocollegamento, come di consueto Luca Romenghi proporrà ulteriori pungenti spunti di discussione di natura tattica e non.

Alla trasmissione, come sempre, sono invitati anche i tifosi gialloblù che da casa potranno intervenire attraverso i messaggi whatsapp da inviare al numero 333-9200170. Eleonora Antonico sarà pronta a cogliere i più interessanti e a proporli agli ospiti in studio.

Appuntamento quindi su «12 Tv Parma» a partire dalle ore 21.