Incidenti stradali: scontro in moto, muore 26enne nel Reggiano

Un ragazzo di 26 anni è morto in un incidente stradale poco dopo le 20, a Villarotta di Luzzara, nella Bassa in provincia di Reggio Emilia. La vittima stava viaggiando a bordo di una moto, quando si è scontrato frontalmente - per cause ancora al vaglio dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica - con un’auto, una Nissan Juke nera.

Il giovane, di origine napoletana e residente a Reggiolo, è morto sul colpo. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto la donna al volante della vettura, nella quale era rimasta incastrata. E’ stata ricoverata all’ospedale di Guastalla in condizioni non gravi.