Ferite troppo gravi: è deceduto il 75enne investito sulle strisce in via Traversetolo

Non ce l'ha fatta. Le ferite riportate erano troppo gravi. E' deceduto il 75 enne investito in tarda mattinata in via Traversetolo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali all''altezza dell'incrocio con via Zarotto. È ancora in corso la ricostruzione del'incidente da parte del nucleo di Infortunistica stradale del Comando di polizia locale. Il 75enne, dalle prime informazioni, stava attraversando via Traversetolo con la bici dal lato dì via Budellungo verso piazzale Maestri. L’urto ha fatto sbalzare l’anziano sul parabrezza. Subito sono stati allertati gli operatori del 118, che sono intervenuti prontamente ed hanno caricato l’uomo sull’ambulanza.

Il conducente dell'auto è stato scortato in Comando di via del Taglio. L’ipotesi di reato è quella di omicidio stradale. Il conducente del mezzo è stato sottoposto a primi accertamenti per verificare se fosse alla guida sotto l'effetto di alcol, con risultati negativi. Gli è stato controllato anche lo smartphone senza trovare alcun indizio che lo stesse utilizzando.