Dopo la sconfitta con la Ternana obbligatorio riprendere il cammino con l'Ascoli. Se ne parlerà questa sera alle ore 21 a "Calcio e calcio" su 12 Tv Parma. In studio, come sempre in diretta, ci saranno Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini affiancati per l'occasione del match analyst Patrick Fava e lo storico radiocronista Giancarlo Ceci. In più la consueta controcopertina di Stefano Frigeri e le incursioni nel web crociato di Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.