Il feretro della regina (seguito da tutta la famiglia) passa da Buckingham palace a Westminster - Video

l feretro di Elisabetta II ha lasciato Buckingham Palace disposto su un affusto di cannone trainato da cavalli alla testa d’un corteo solenne diretto verso Westminster Hall, dove i resti della sovrana più longeva della storia britannica saranno esposti per 4 giorni all’ultimo omaggio di sudditi e ammiratori. La processione, accompagnata da militari in alta uniforme, è seguita da re Carlo III con gli altri reali di casa Windsor, fra cui i suoi due figli William e Harry. Una folla straripante si snoda lungo le strade del percorso nel cuore di Londra: a cominciare dal vialone del Mall, imbandierato con i vessilli dell’Union Jack. Quattro dei sei reali ammessi a partecipare al corteo funebre della regina Elisabetta da Buckingham Palace a Westminster Hall indossano divise militari. Re Carlo III e l’erede al trono William quella azzurra della Royal Air Force (Raf), mentre la principessa Anna ha l’uniforme della Royal Navy ed Edoardo quella dell’esercito. Mentre Andrea ed Harry, che per ragioni diverse non svolgono più compiti di rappresentanza senior della dinastia, sono in abiti civili ma con le decorazioni militari appuntate al petto: sono infatti gli unici ad aver servito in combattimento al fronte, il primo nella Guerra delle Falkland, il secondo in Afghanistan.

Comincia adesso a muoversi la fila che corre lungo il Tamigi delle migliaia di persone in coda da ore per rendere omaggio a Elisabetta II a Westminster hall. E’ stata data luce verde al primo gruppo: i primissimi a mettersi in attesa fin dalla notte e che adesso sono su Lambert Bridge. Lo attraversano, guidati da forze dell’ordine e volontari, per poi continuare questa sfilata di giorni lungo Millbank e fino appunto a Westminster dove è giunto il feretro della sovrana.

Re Carlo e gli altri reali di casa Windsor sono usciti dalla Westminster Hall dopo la processione che ha accompagnato il feretro di Elisabetta II da Buckingham Palace. Feretro lasciato da oggi e per quattro giorni all’abbraccio dei sudditi che vorranno rendergli l’ultimo omaggio prima del funerale di lunedì 19.

Il nuovo monarca è stato salutato da alcune delle tantissime persone che si affollano all’esterno al grido di «God save the King», «Dio salvi il Re».