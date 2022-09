Serie A Femminile: telecronaca di Fiorentina-Parma.

L’inizio di campionato non è stato semplice per le crociate, che però hanno subito dimostrato la voglia giusta per giocarsela in un campionato competitivo e mai affrontato prima. Il Parma Calcio Femminile è ormai nel vivo della serie A, il gotha italiano del pallone: la sconfitta contro la corazzata Inter al debutto, il pronto riscatto casalingo col Sassuolo, la rimonta sfiorata contro la Fiorentina. Ora la sfida prestigiosa contro il Milan, appuntamento sabato al Tardini. Le ragazze crociate faranno affidamento sul pubblico di casa, ma da oggi in poi potranno essere sostenute anche attraverso 12 Tv Parma. La nostra emittente televisiva ha infatti acquisito i diritti per la trasmissione in differita di tutte le partite di campionato del Parma Calcio Femminile. L’esordio stasera alle 21, sul canale 16 del digitale terrestre o in streaming sul sito www.12tvparma.it: sarà proposta la partita tra Fiorentina e Parma. Dalla prossima settimana, invece, l’appuntamento passa al lunedì e diventa fisso: le telecronache delle gare delle gialloblù di mister Ulderici saranno trasmesse ogni lunedì sera al termine di Bar Sport, il consueto contenitore dedicato ai colori crociati. Una serata che dunque raddoppia grazie a questa nuova grande opportunità per tifosi e appassionati.

12 Tv Parma, giovedì ore 21