E' l'ora dellle elezioni: "L'importanza del voto"

- Elezioni: è il giorno del voto. Informazioni ma anche l'importanza del voto e come sono cambiate le cose dalle ultime elezioni.

- Ambiente: molte segnalazioni sulla fitta vegetazione che si è creata in molte zone della provincia. Se, come a Parma, sono state effettuate operazioni di pulizia, o stanno iniziando, non è così altrove.

- Oltretorrente: il Ccv (Consiglio dei cittadini volontari) segnala alcune criticità

Il vicedirettore della Gazzetta di Parma, Stefano Pileri, anticipa gli articoli e le notizie che troverete domani sul quotidiano in edicola.