B-Wild – Storie di viaggio

Viene riproposta questa sera alle 21,00 su 12Tv Parma, la prima puntata di una serie di nuove puntate di B-WILD, progetto che nasce dall’esigenza di raccontare ai parmigiani e non solo, le meraviglie naturalistiche che ci circondano in modo semplice e chiaro mantenendo lo stesso format precedente, quello del “talk show”, per far conoscere altre aree verdi del nostro territorio e le specie animali e vegetali che qui vivono, mostrando così il valore della biodiversità che ci circonda. Il punto di forza del progetto, oltre a dare informazioni puntuali, dettagliate e fruibili agli ascoltatori, saranno la qualità delle riprese e la capacità di far immergere il pubblico in un viaggio indimenticabile nel nostro territorio, acquisendo nozioni e curiosità naturalistiche. Oltre ai parchi e alle riserve gestite dai Parchi del Ducato nella provincia parmense, in questa seconda stagione percorreremo alcuni tratti del nostro appennino, ricchi di storia e natura. Visiteremo il parco più importante della città di Parma arrivando fino al fiume Po dove navigheremo alla scoperta di reperti del passato, facendoci sempre accompagnare da esperti di settore (fauna selvatica, botanica, avifauna e progetti di conservazione riguardanti il nostro territorio) che interagiranno con i conduttori per approfondire gli argomenti focus della puntata. Ad affiancare nella conduzione la giornalista Chiara De Carli, ci sarà Fabio Ghirardi, direttore della Associazione Italiana Esperti d’Africa, impegnata nella conservazione, salvaguardia ed antibracconaggio delle specie in via di estinzione in Africa. Ghirardi è altresì socio fondatore della associazione Footprint, impegnata nella salvaguardia delle biodiversità locali.

La puntata di questa sera è dedicata ai lupi del Taro. Siamo abituati ad individuare i gruppi di lupi come branco ma in questa puntata scopriremo che possiamo parlare di una vera e propria famiglia, composta da madre, padre e figli. Raccontando dei lupi che vivono nel Parco del Taro - dai primi avvistamenti, l’inizio del loro studio fino alle successioni del maschio dominante - cercheremo di approfondire tutte le dinamiche di convivenza tra le diverse generazioni e tra gli adulti.

Il programma è visibile sul canale 16 del digitale terrestre, sul canale 5016 del bouquet Sky o diretta streaming e on-demand su www.12tvparma.it