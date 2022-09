Rugby: anche nel 2023 la finale scudetto a Parma

Lo Stadio 'Sergio Lanfranchi' di Parma tornerà ad ospitare la finale del campionato italiano Peroni Top10 sabato 27 maggio 2023, nella sfida che assegnerà il 92/o scudetto nella storia del rugby azzurro.

La casa delle Zebre Parma sarà quindi, per il secondo anno consecutivo, il campo di gara della finale per il titolo dopo aver ospitato nel 2022 il Derby d’Italia tra il Petrarca Padova e la Femi-CZ Rovigo per ottanta minuti da tutto esaurito e per una serata capace di unire lo spettacolo e il fascino della gara per il tricolore a una giornata di celebrazione del rugby italiano. La conferma del 'Lanfranchì quale teatro della sfida per il titolo numero è stata sancita dal Consiglio della Fir.

Sempre oggi, la Fir ha fatto sapere che, in abrogazione delle regole sperimentali applicate in fatti di punteggio nella scorsa stagione, il Peroni Top 10 '22-'23 osserverà i seguenti criteri di attribuzione dei punti in classifica: Vittoria 4 punti in classifica; Pareggio 2 punti in classifica; Sconfitta 0 punti in classifica; Bonus offensivo 1 punto in classifica per quattro o più mete segnate; Bonus difensivo 1 punto in classifica per sconfitta con sette o meno punti di scarto. Bonus offensivo e difensivo sono cumulabili