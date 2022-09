Dopo la pausa del campionato ritorna questa sera "Calcio e calcio". Su 12 Tv Parma, a partire dalle ore 21, Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini faranno il punto sulla situazione in casa Parma con particolare attenzione al prossimo, delicato, match con il Frosinone. In studio ne parlerà mister Giuseppe Liperoti e, in procinto di partire con la nuova edizione della Parma Marathon, Giuseppe Colonna e Paolo Peschiera. In più, in collegamento, il punto su tutta la serie B con l'allenatore del Cosenza Davide Dionigi e la consueta controcopertina di Stefano Frigeri. Ultimo ma non ultimo, la panoramica sul web crociato di Luca Ferrari. Per intervenire in diretta via sms e whatsapp 333-9200170. Il programma è visibile sul canale 16 del digitale terrestre, sul canale 5016 del bouquet Sky o diretta streaming e on-demand su www.12tvparma.it.

Giovedì alle 21