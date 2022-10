"Contrasto alla violenza di genere e le opportunità che arrivano dai fondi europei nella 27° puntata di Assemblea On ER,

Le misure per il contrasto alla violenza contro le donne, lo stato di salute dello sport in Emilia-Romagna e le opportunità che i fondi dell’Unione europea possono rappresentare il rilancio post covid. Questi i temi centrali della 27° puntata di Assemblea On ER, il format radio televisivo che racconta le attività dell’Assemblea legislativa, in onda su 12Tv Parma ogni mercoledì alle ore 18,50 con repliche il giovedì alle 8,00 ed alle 13,25 e sabato alle 22,50 e sull’emittente radiofonica Radio Parma sempre al mercoledì’ alle 15,45 con repliche al sabato alle ore 11,45 e domenica alle 8,50.. Per quanto riguarda i fondi europei, nel prossimo settennato, arriveranno in regione oltre 3 miliardi, 900 milioni in più rispetto ai sette anni precedenti. A questi si aggiungeranno le risorse del Pnrr, ad oggi oltre 5 miliardi. A proposito di Europa, la commissione Bilancio, ha discusso e approvato la proposta di direttiva europea sulla lotta alla violenza contro le donne e domestica. Un tema che è stato trattato anche con un’informativa dell’assessora alle Pari opportunità sugli interventi attuativi per il piano regionale antiviolenza. Nella puntata spazio anche alla relazione sulla ricerca sullo stato di salute dello sport in regione. Questi e altri temi sono contenuti in questa nuova puntata di Assemblea On E-R." Il programma è visibile sul canale 16 del digitale terrestre, sul canale 5016 del bouquet Sky o diretta streaming e on-demand su www.12tvparma.it