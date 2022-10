CALCIO E CALCIO

E' la sfida con la Reggina di Pippo Inzaghi, nella bufera per una inchiesta della Guardia di Finanza riferite alle precedenti gestioni del club, l'argomento principale della puntata di questa sera di "Calcio e calcio", in onda alle ore 21 su 12 Tv Parma.

In studio con Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini ci sarà Alberto Dallatana, della redazione di 12 Tv Parma e uno dei protagonisti delle radiocronache crociate su Radio Parma, oltre ai super tifoso Pier Paolo Nulli. In più come sempre, Luca Ferrari e la controcopertina di Stefano Frigeri.

Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

Il programma è visibile sul canale 16 del digitale terrestre, sul canale 5016 del bouquet Sky o diretta streaming e on-demand su www.12tvparma.it