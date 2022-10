"Sulle strisce, in prossimità dell'incrocio e in senso contrario: il perfetto parcheggio dell'incivile"

L'indignazione del lettore Danilo: "Il curioso parcheggio di questo incosciente automobilista:auto parcheggiata in prossimità di un incrocio, sulle strisce pedonali, contro senso. Si chiede un maggior controllo da parte dei vigili urbani, visto che l'incrocio tra via Montebello e via Martiri di Cefalonia, è soggetto a parcheggi selvaggi".