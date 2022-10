Ritorna alle 21 Agricoltura e Dintorni

Ritorna questa sera alle 21 su 12Tv Parma l’appuntamento con "Agricoltura e Dintorni” .In questa prima puntata si presenteranno soprattutto realtà del nostro appennino. Si mostrerà la trebbiatura “comune” realizzata da due aziende di Monchio delle Corti; si entrerà in un caseificio di montagna, quello di Ravarano; si andrà a Schia per conoscere un allevatore di pecore cornigliesi e , infine, a Vallerano per scoprire un agriturismo in cui si coltivano carpini micronizzati, indispensabili per far crescere il tartufo nero.

Il programma è visibile sul canale 16 del digitale terrestre, sul canale 5016 del bouquet Sky o diretta streaming e on-demand su www.12tvparma.it