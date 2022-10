La quarta puntata della seconda stagione di B-Wild, il talk show naturalistico realizzato in collaborazione con Parchi del Ducato che ogni domenica alle 21,45 porta i telespettatori di 12 Tv Parma alla scoperta della biodiversità del nostro territorio, sarà questa sera tutta dedicata a pratiche antiche strettamente legate alla conoscenza della natura. Accompagnati dal tecnico naturalista Emanuele Fior, ospite fisso della trasmissione e da Armanda Manghi, apicultrice ed esperta di erbe officinali, la giornalista Chiara De Carli e Fabio Ghirardi, membro del direttivo di Footprint, porteranno le telecamere guidate da Gianmaria Pacchiani ad addentrarsi in un mondo "lento" che si muove al ritmo delle stagioni. Sarà quindi una nuova e piacevole occasione per imparare come, nonostante l'ambiente naturale stia subendo grandi cambiamenti, la natura sia ancora in grado di fornire all'uomo la maggior parte di ciò di cui ha bisogno nella vita quotidiana, e come, con la giusta capacità nel saper osservare, anche vicino a casa si possa trovare un ricco patrimonio di piante utilizzabili per curare, conservare, cucinare e tanto altro ancora. Il programma è visibile sul canale 16 del digitale terrestre, sul canale 5016 del bouquet Sky o diretta streaming e on-demand su www.12tvparma.it