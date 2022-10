Parma-Bari 1-0. Benek e Corvi regalano San Siro ai gialloblù

Bella partita, equilibrata e a tratti sofferta, ma la vittoria del baby Parma (per buona parte del match l'età media era molto bassa, la sola difesa aveva 21 anni) è meritata. 1-0 al Bari e Pecchia con i suoi ragazzi superano i sedicesimi per regalarsi un ottavo suggestivo e da grande platea: l'Inter a San Siro. Primo tempo con un Parma pulito e energico. Poco spazio al Bari. Il gol di Benedyczak è bello, un passaggio da una sponda all'altra del pallone per un colpo di testa elegante in rete. I biancorossi sono poco convinti nella reazione. Tutt'altro Bari e tutt'altra reazione nel secondo tempo. Bari in avanti e il Parma non cambia atteggiamento, sempre alto con ordine a pressare. Ma poco alla volta (complice l'ingresso dell'uomo di punta di Mignani, Cheddira) i gialloblù perdono intensità e concedono spazio e manovra al Bari. Arriva il momento di Corvi: Ceter e Vicari cercano due colpi da biliardo, ma il giovane portiere con due parate strepitose sotto la traversa salva il risultato. Il Parma arretra, i biancorossi incalzano ma non trovano lucidità e il colpo vincente. I ragazzi di Pecchia hanno 4-5 ripartenze ma non sono precisi e determinati. Vazquez è l'unico uomo in avanti. Ma finisce 1-0.

E' finita: Parma-Bari 1-0

93' Assalto Bari, tifosi gialloblù con il fiato sospeso.

92' Parma contro il cronometro, Bari a caccia della lucidità (e del colpo vincente)

90' Hainaut ancora in contropiede. Stavolta ci prova e non si ferma, ma arriva stanco dopo la volata e viene fermato

89' Il Bari manovra per cercare varchi. Estevez rompe il ritmo

87' Finale confuso: il Parma non sfrutta i contropiedi, il Bari non è lucido

84' Vazquez mette a sedere tre avversari, ma il suo tocco è corto. Intercettato

84' Hainaut parte in contropiede, si ferma. Dentro non ci sono compagni

82' Cheddira falciato in area. Ma è statto un suo compagno di squadra

79' Il Parma, ora, gioca contro il cronometro: passaggi e manovra per fare correre le lancette

77' Bari in avanti: palla dentro di Ricci, tre maglie rosse non agganciano (Balogh tocca quanto basta). Palla a Galano: murato

74' Crampi: fuori Benek, dentro Estevez. Fuori Botta, dentro Galano

70' Corvi si ripete su Vicari con una parata sotto la traversa

69' Ancora Corvi salva il ritultato su bordata di Ceter: parata sotto la traversa

66' Dentro Ceter e Cangiano

65' Fallo su Vazquez, ammonito Vicari

63' Corvi decisivo! Salcedo a tu per tu con il portiere del Parma. Il giovane estremo difensore lo blocca

62' Tacco di Sits da distanza considerevole. Palla centrale. Frattali blocca

61' Dentro Benedetti per Maita, Cheddira per Scheidler. Pecchia mette Hainaut per Coulibaly

58' Vazquez, con una finta mette in crisi la difesa barese. Mette dentro ma non c'è nessun compagni

57' Altra ripartenza del Parma, Coulibaly aspetta troppo per servire Sits. Angolo

55' Il Bari manovra per cercare il pareggio, ma in un paio di occasioni è poco preciso nel momento decisivo

49' Bari in avanti (come prevedibile). Bordata di Mallamo dalla distanza, la palla rimbalza pericolosamente davanti a Corvi in tuffo che in due tempi para

46' Parma meritatamente in avanti? Pecchia cambia tutto: in campo Vazquez, Oosterwolde e Sits, fuori Charpentier, Bonny e Ansaldi

Parma pulito, geometrico ma energico nel pressing. Finisce il primo tempo, gialloblù meritatamente avanti 1-0. Un baby Parma (la sola difesa ha una media di 21 anni) inizia il match con un pressing alto che anestetizza il Bari. I ragazzi di Pecchia trovano un paio di spunti, ma non quello decisivo. Il Bari poco alla volta trova coraggio e contromisure, dal 10' si fa vedere in avanti. E per qualche minuto prende il gioco in mano. I portieri restano praticamente inattivi, regna l'equilibrio. Riecco il Parma, sempre alto che ritrova spinta d'orgoglio e di energia. Si manovra tanto per cercare il varco, lo spunto: ma non è affatto una partita noiosa. I gialloblù sono puliti e non in affanno. equilibrio rotto al 29' con uno zig zag tra fascia destra e sinistra: Bonny-Sohm-Benedyczak. Il polacco stacca e trova (ancora) il palo opposto. Finale acceso, il Bari subito dopo ha l'occasione del prari, ma Scheidler trova un colpo di testa poco angolato. Corvi blocca. Finale per nulla tranquillo. Ma il Bari non trova l'affondo vincente e il Parma (per nulla chiuso in difesa) il colpo del 2-0.

Pochissime interruzioni: nessun recupero. Tutti negli spogliatoi con il Parma avanti 1-0

45' Salcedo, tioro cross dalla trequarti: palla a lato

42' Ammonito Botta per un fallaccio su Bonny a centrocampo

38' Finale acceso. Il Bari non ci sta e cerca il pari. Il Parma non sta a guardare e cerca di ripartire

35' Altra uscita spericolata (con i piedi) per Corvi: ancora applausi

31' Scheidler da posizione favorevolissima (a due metri da Corvi) stacca di testa ma il colpo è centrale. Il portiere del Parma blocca,

29' Parma in gol. Bonny sulla sinistra mette dentro pericolosamente. Nessuno aggancia. Palla a Sohm dall'altra parte che trova una cross pennellato nuovamente sull'altro fronte per Benek che stacca: il suo colpo è elegante e sul palo opposto: rete.

28' Applausi per Corvi in uscita, di piede, al limite dell'area su un avversario lanciato in contropiede

27' Azione in velocità sulla destra del Parma: Bonny di poco a lato

24' Ansaldi, pressato sulla fascia, trova comunque un cross teso. Benek nel cuore dell'area alza istintivamente la gamba: ne esce un colpo potente: alto

23' Sohm suona la sveglia: al limite riceve palla e, ha spazio, spara: palla alta

20' Tanta manovra e pochi affondi: è comunque una partita ghradevole

15' Bella azione in velocità del Parma, ma Benedyczak lanciato da Charpentier viene bloccato

14' Manovra barese, un blitz in avanti del Parma ma senza pericoli.

12' I biancorossi da 2' sono stabilmente in avanti

Mille tifosi baresi sono presenti al Tardini

10' Il Bari si fa vedere in avanti, trova un angolo. Lo spiovente in esterno finisce di poco alto

9' Charpentier, pericoloso in area ma debole (palla toccata in angolo)

6' Champentier, Benek e Bonny che scocca dall'area piccola: a lato

3' Pressione francese, prima con Bonny (fallo) e poi Coulibaly (non aggancia), per il Parma

1'Primo pallone toccato dal Bari, in manovra. Ma il Parma ferma il giropalla dei biancorossi

Il Parma in campo con la divisa gialloblu a strisce orizzontali attacca da destra a sinistra. Delprato capitano. Bari in divisa rossa, bordi bianchi.

Due punti le dividono in campionato di serie B, Bari e Parma si ritrovano due mesi dopo l'esordio di campionato. Finì 2-2 tra emozioni e gol. In classifica sette squadre in tre punti, ci sono le due squadre che si affrontano sono tra di loro. In palio gli ottavi di coppa e una suggestiva sfida a San Siro contro l'Inter. Ampio turnover per le due squadre.