Nessun recupero: il Parma va nello spogliatoio avanti (meritatamente). 1-0. Gol di Benek

45' Salcedo, tioro cross dalla trequarti: palla a lato

42' Ammonito Botta per un fallaccio su Bonny a centrocampo

38' Finale acceso. Il Bari non ci sta e cerca il pari. Il Parma non sta a guardare e cerca di ripartire

35' Altra uscita spericolata (con i piedi) per Corvi: ancora applausi

31' Scheidler da posizione favorevolissima (a due metri da Corvi) stacca di testa ma il colpo è centrale. Il portiere del Parma blocca,

29' Parma in gol. Bonny sulla sinistra mette dentro pericolosamente. Nessuno aggancia. Palla a Sohm dall'altra parte che trova una cross pennellato nuovamente sull'altro fronte per Benek che stacca: il suo colpo è elegante e sul palo opposto: rete.

28' Applausi per Corvi in uscita, di piede, al limite dell'area su un avversario lanciato in contropiede

27' Azione in velocità sulla destra del Parma: Bonny di poco a lato

24' Ansaldi, pressato sulla fascia, trova comunque un cross teso. Benek nel cuore dell'area alza istintivamente la gamba: ne esce un colpo potente: alto

23' Sohm suona la sveglia: al limite riceve palla e, ha spazio, spara: palla alta

20' Tanta manovra e pochi affondi: è comunque una partita ghradevole

15' Bella azione in velocità del Parma, ma Benedyczak lanciato da Charpentier viene bloccato

14' Manovra barese, un blitz in avanti del Parma ma senza pericoli.

12' I biancorossi da 2' sono stabilmente in avanti

Mille tifosi baresi sono presenti al Tardini

10' Il Bari si fa vedere in avanti, trova un angolo. Lo spiovente in esterno finisce di poco alto

9' Charpentier, pericoloso in area ma debole (palla toccata in angolo)

6' Champentier, Benek e Bonny che scocca dall'area piccola: a lato

3' Pressione francese, prima con Bonny (fallo) e poi Coulibaly (non aggancia), per il Parma

1'Primo pallone toccato dal Bari, in manovra. Ma il Parma ferma il giropalla dei biancorossi

Il Parma in campo con la divisa gialloblu a strisce orizzontali attacca da destra a sinistra. Delprato capitano. Bari in divisa rossa, bordi bianchi.

Due punti le dividono in campionato di serie B, Bari e Parma si ritrovano due mesi dopo l'esordio di campionato. Finì 2-2 tra emozioni e gol. In classifica sette squadre in tre punti, ci sono le due squadre che si affrontano sono tra di loro. In palio gli ottavi di coppa e una suggestiva sfida a San Siro contro l'Inter. Ampio turnover per le due squadre.