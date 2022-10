Un piccolo striscione sul muro della scuola: “Bodoni non è rissa”. Uno spartiacque netto, per dire che quanto accaduto nell’istituto tecnico-economico di viale Piacenza è un episodio censurabile ma isolato. Il riferimento è a quella zuffa della scorsa settimana tra due 14enni, nell’ora della ricreazione, ultimo di una serie di episodi di violenza nelle scuole. Pochi giorni prima, in un altro istituto, ne aveva fatto le spese una studentessa, trascinata in bagno e picchiata da una coetanea. I motivi, sempre gli stessi: banali malintesi che sfociano all’improvviso in una resa dei conti a base di pugni e schiaffi. Con il tutto che spesso finisce immortalato dagli smartphone e successivamente pubblicato sui social.

Fatti del genere, e senza dimenticare episodi di bullismo che diventano quasi sempre forme di vera e propria angoscia per le vittime, avvengono purtroppo con sempre maggiore frequenza, nel parmense come in tutta Italia. E sono il segno di una problematica che attraversa tanti giovani e che chiama in causa tutto il mondo della scuola, le istituzioni, le famiglie.

Di tutto ciò si parlerà questa sera nella decima puntata stagionale di «Parma Europa», in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. In studio, con Pietro Adrasto Ferraguti, ci saranno vari ospiti e in più un collegamento esterno, curato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, con la dirigente scolastica dell’Istituto Bodoni Elisabetta Mangi ed altri docenti della scuola.

In studio il confronto con il dirigente scolastico del liceo Romagnosi Pier Paolo Eramo, con la presidente della Fism Adriana Pecora e la responsabile del Coordinamento Pedagogico provinciale Barbara Maffei e con il contributo della psicologa e psicoterapeuta Samantha Vitali. Con loro ci sarà anche il professor Stefano Manici, educatore, formatore e docente di storia e filosofia al liceo Steam-Olivetti, che mesi fa aveva lanciato una proposta-manifesto dal titolo “Oltre i due calci nel sedere”, al fine di aprire un dibattito pubblico sul tema del disagio giovanile a Parma, specie alla luce dei fenomeni legati alle cosiddette baby-gang, documento che era stato sottoscritto da decine di persone tra educatori, insegnanti, pedagogisti, psicologi, addetti ai lavori del terzo settore, artisti.

Appuntamento dunque questa sera alle 21 con «Parma Europa»: canale 16 del digitale terrestre, canale 5016 del bouquet Sky e in diretta streaming su www.12tvparma.it.