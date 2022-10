Nuovo appuntamento questa sera con Calcio e Calcio su 12 Tv Parma. Dalle ore 21, in diretta, tracceranno il momento del Parma Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini assieme a Stefano Frigeri, questa volta ospite in studio, ed il giornalista Simone Brianti. In più, in collegamento, le incursioni dal web di Luca Ferrari. Per intervenire in diretta via sms e whatsapp il numero è sempre lo stesso: 333-9200170.

Il programma è visibile sul canale 16 del digitale terrestre, sul canale 5016 del bouquet Sky o diretta streaming e on-demand su www.12tvparma.it