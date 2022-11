Calci e pugni alla fine dell'allenamento: padre-allenatore picchia la figlia tennista 14enne - Video

L'allenamento sembra finito, ma per la giovane tennista arriva l'incubo: il padre inizia a schiaffeggiarla e a prenderla a calci. Siamo a Belgrado. Il video è stato postato da Igor Juric, ex calciatore e fondatore di un centro per la protezione dell’infanzia, dopo che sua figlia è stata rapita e brutalmente uccisa. E' emerso poi che si tratta di un 50enne e di sua figlia, 14 anni. Juric ha detto, poi, che l'uomo è stato arrestato per violenza domestica.