Nicola Piovani domani riceverà la laurea ad honorem: "Che emozione! Non lo avrei mai immaginato" - Video

L’Università di Parma celebra il genio e il talento di Nicola Piovani con un duplice evento: domani alle 11 l’Ateneo conferirà al grande musicista la Laurea magistrale ad honorem in Storia e Critica delle Arti e dello Spettacolo, poi alle 21 il maestro, insieme a cinque solisti dell’Orchestra Aracoeli, si esibirà al Teatro Regio. Piovani questa sera, appena arrivato in città, è stato accolto da un gruppo di amici parmigiani tra cui il rettore Paolo Andrei e il sindaco Michele Guerra. L'artista ha parlato di "grande emozione": "Non avrei mai immaginato una cosa del genere quando ho iniziato a fare il musicista. Un sentimento che non riesco a verbalizzare: un misto di gioia, stupore e soggezione".