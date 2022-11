Palermo più incisivo ma mai pericoloso - 8' Palermo-Parma 0-0 - Le formazioni

6' Estevez dal limite cerca il colpaccio, ma il suo tiro è altissimo

5' Continua il copione. Palla per Brunori anticipato da Osorio: angolo bis per il Palermo

2' Primo affondo del Palermo che giadagna un angolo, ma resta solo un'idea: nulla di concreto

2' Prime schermaglie tattiche, giropalla e le squadre si studiano

Parma in divisa gialloblù a strisce orizzontali, attacca da sinistra verso destra

Il campo risponde bene, ma su Palermo piove da ieri sera

Il Parma a Palermo, sempre in emergenza, con Pecchia che ritrova Oosterwolde e Camara. Eppure il Parma visto all'opera di recente ha le carte in regola, per fare comunque la sua figura al Barbera. Intanto difficilmente il Palermo si metterà in campo come il Sudtirol che aveva ipnotizzato i crociati. Corini è tecnico che punta sul gioco, e la squadra in casa non sta facendo bene, per cui vorrà trascinare il pubblico. Ergo, il Parma potrebbe avere quegli spazi che gli sono indispensabili in questo momento in cui la caratura tecnica è ai minimi termini, per combinare qualcosa di buono in attacco.

I risultati

ORE 14

Benevento - Bari 1-1

Brescia - Ascoli 1-1

Cittadella - Modena 0-0

Pisa - Cosenza 3-1

Südtirol - Cagliari 2-2

Ternana - Spal 0-0

Frosinone - Perugia ore 16.15

Palermo - Parma ore 16.15

Como - Venezia domenica ore 16.15

Reggina - Genoa lunedì ore 20.30

La classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Frosinone 24 11 8 0 3 17 7

Genoa 22 11 6 4 1 14 8

Ternana 21 12 6 3 3 17 13

Bari 20 12 5 5 2 19 13

Reggina 19 11 6 1 4 20 9

Parma 19 11 5 4 2 16 11

Ascoli 19 12 5 4 3 16 13

Brescia 19 12 5 4 3 16 17

Sudtirol 19 12 5 4 3 14 15

Cagliari 16 12 4 4 4 13 14

Spal 15 12 3 6 3 16 14

Cittadella 15 12 3 6 3 10 12

Pisa 14 12 3 5 4 20 18

Modena 13 12 4 1 7 16 17

Palermo 12 11 3 3 5 11 15

Cosenza 11 12 3 2 7 11 21

Benevento 11 12 2 5 5 10 13

Venezia 9 11 2 3 6 12 18

Como 9 11 2 3 6 11 21

Perugia 7 11 2 1 8 8 18