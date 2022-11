Dopo il rave la follia: giovane si lancia dall'auto (sotto l'effetto di droga e alcol) che prosegue la corsa per 1km

- Multe: nei primi otto mesi sono state elevate a Parma contravvenzioni per 9,8 milioni

- Un giovane che aveva partecipato al rave di Modena, sotto l'effetto di droga e alcol si lancia dall'auto in corsa sull'autostrada: il veicolo ha proseguito la corsa, senza conducente, per un chilometro, lui si è ferito

- Il "Piovani day": laurea ad honorem per il celebre musicista. In mattinata la cerimonia, in serata il concerto

- La casa di cura di Misurina all'asta? La proprietà, l'Opera diocesana, smentisce

Il vicedirettore della Gazzetta di Parma, Stefano Pileri, anticipa le notizie che troverete domani sul quotidiano in edicola.